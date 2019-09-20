Поражение от «Лудогорца» стало крупнейшим в истории ЦСКА в матчах Лиги Европы

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Поражение от болгарского «Лудогорца» со счётом 1:5 стало для российского ЦСКА крупнейшим в матчах футбольной Лиги Европы и её предшественника, Кубка УЕФА, в истории клуба.
Поражение от «Лудогорца» стало крупнейшим в истории ЦСКА в матчах Лиги Европы
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Об этом сообщает «Чемпионат».

Отмечается, что ранее «армейцы» ни разу не уступали в поединке второго по значимости клубного турнира под эгидой УЕФА с разницей в четыре мяча. Предыдущий антирекорд ЦСКА установил в розыгрыше Лиги Европы в сезоне-2017/18, в четвертьфинале которого москвичи потерпели поражение от английского «Арсенала» со счётом 1:4.

В Лиге чемпионов ЦСКА, впрочем, проигрывал и крупнее — абсолютным антирекордом клуба в еврокубках является поражение от французского «Марселя» со счётом 0:6 в сезоне-1992/93.

Ранее тренер ЦСКА Виктор Гончаренко назвал причины разгромного поражения ЦСКА от «Лудогорца» в Лиге Европы.

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