Гончаренко назвал причины крупного поражения ЦСКА от «Лудогорца» в Лиге Европы

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Главный тренер российского футбольного клуба ЦСКА Виктор Гончаренко выразил мнение, что его подопечные сыграли ниже своего реального уровня в матче первого тура группового раунда Лиги Европы с болгарским «Лудогорцем», в котором армейцы потерпели поражение со счётом 1:5.
Гончаренко назвал причины крупного поражения ЦСКА от «Лудогорца» в Лиге Европы
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«Мы не выглядели безвольно, а плохо работали с мячом и не приноровились к полю. Когда Никола Влашич и Ильзат Ахметов теряют мяч на ровном месте, то команда играет ниже своего уровня. Матч с «Лудогорцем» можно охарактеризовать одним эпизодом, когда Хордур Магнуссон делал обостряющую передачу, ошибся, и мы получили атаку на свои ворота и пенальти», — цитирует специалиста «Чемпионат».

По словам Гончаренко, неудача ЦСКА не связана с работой команды на трансферном рынке в летнее межсезонье.

«Игроки у нас есть, Ахметов и Фёдор Чалов выходят со скамейки запасных. Итоги трансферной кампании надо будет подводить в конце сезона, но проиграли мы не из-за этого», — добавил он.

Ранее сообщалось, что ЦСКА крупно уступил болгарскому «Лудогорцу» в матче Лиги Европы.

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