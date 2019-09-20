Эксперт: разгромные поражения «Краснодара» и ЦСКА в ЛЕ — это удар по репутации российского футбола

Бывший главный тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев прокомментировал крупные поражения ЦСКА и «Краснодара» в матчах первого тура группового раунда Лиги Европы, в котором армейцы уступили болгарскому «Лудогорцу» со счётом 1:5, а «быки» пропустили пять безответных мячей от швейцарского «Базеля».

«Это, конечно, провал. Это удар по имиджу российского футбола, нехороший сигнал для нас. Ведь по играм наших команд в еврокубках мы судим о качестве отечественного футбола. Сегодня было наглядно показано, что европейский и российский футбол разные по уровню», — цитирует эксперта ТАСС.

По мнению Газзаева, тренерский штаб ЦСКА во главе с Виктором Гончаренко не имел права проводить эксперименты с составом в поединке основного раунда Лиги Европы.

«А молодым игрокам «Краснодара», которые активно включаются в основной состав, пока, к сожалению, не хватает опыта», — добавил он.

Ранее Гончаренко назвал причины разгромного поражения ЦСКА от «Лудогорца» в Лиге Европы.