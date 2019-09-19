Ковалёв признался, что мог завершить карьеру в случае поражения от Ярда

Чемпион мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв рассказал о том, что могло бы произойти в случае поражения от британца Энтони Ярда.

AFP

«Я понимал, что произойдёт, если я выиграю. Понимал, что продолжу выступления в случае победы. Если бы я уступил Ярду, то завершил карьеру. Мне не хотелось этого, и, как следствие, я победил», — цитирует россиянина BoxingScene. Сергей Ковалёв победил Энтони Ярда нокаутом в 11-м раунде боя. Свой следующий поединок российский боксёр проведёт 2 ноября в Лас-Вегасе. Соперником станет мексиканец Сауль Альварес. Ранее Ковалёв назвал поединок с Альваресом самым важным в карьере.