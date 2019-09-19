Ковалёв назвал поединок с Альваресом самым важным в карьере

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Чемпион мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в полутяжёлом весе отдал должное своему будущему сопернику мексиканцу Саулю Альваресу.
Ковалёв назвал поединок с Альваресом самым важным в карьере
  • AFP

«Безусловно, бой против Канело — самый важный в моей карьере. Огромный тест для меня, так как Альварес молод, опытен и имеет феноменальный боксёрский интеллект и высочайший IQ в ринге. В этом поединке проигравших не будет, так как победитель получит наследие, а проигравший — бесценный опыт», — написал россиянин в Instagram.

Сауль Альварес является чемпионом мира по версиям Всемирного боксёрского совета (WBC), Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) с приставкой Super и Международной боксёрской федерации (IBF) в средней весовой категории.

Ранее Ковалёв и Альварес провели первую дуэль взглядов перед боем в США.

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