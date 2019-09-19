Шляхтин: работа ВФЛА не всегда видна глазу тех, кто нас критикует

Глава Всероссийской федерации лёгкой атлетики Дмитрий Шляхтин ответил на критику в адрес своей организации со стороны прыгуньи в высоту Марии Ласицкене.

«Думаю, что реально оценивать работу по восстановлению федерации может только рабочая группа IAAF, которая обладает полной информацией касательно этого вопроса. Что касается критики, очень многие из тех, от кого она исходит (речь сейчас не только о Марии), на мой взгляд, не могут оценить реальную картину происходящего, так как не знают всего объёма работы федерации», — сказал Шляхтин в интервью RT.

Президент ВФЛА отметил, что негатив, связанный с отстранением федерации, зачастую не позволяет оценить проделанную работу по восстановлению.

«Работа идёт, и идёт в тяжелейших условиях и под беспрецедентным давлением. При этом работа не всегда видна глазу тех, кто нас критикует. Не видна, поскольку негатив, связанный с нашим невосстановлением, перекрывает всё. Это можно понять. Моё мнение таково, что высказывание одного спортсмена никак не отражает реальную картину того, какая работа проведена ВФЛА», — добавил Шляхтин.

Ранее он назвал темы доклада, с которым выступит на конгрессе IAAF.