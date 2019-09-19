Глава ВФЛА рассказал о содержании доклада, с которым выступит на конгрессе IAAF

Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин навал темы, с которыми выступит на конгрессе Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) в Дохе.

«Намерен осветить две стороны дисквалификации (ВФЛА. — RT): то прогрессивное направление, которое мы реализовали за эти годы, и тот негатив, с которым столкнулась наша лёгкая атлетика в результате отстранения. В большей степени это подведение итогов за все почти уже четыре года отстранения ВФЛА. И позитив, наш прогресс во многих вопросах, и те негативные последствия, которые мы понесли за это время. Есть вещи, из-за которых мы наблюдаем ощутимый регресс в развитии нашего вида спорта. Сделаю акцент на этом», — сказал Шляхтин в интервью RT.

Ранее глава РУСАДА призвал всех руководителей ВФЛА уйти в отставку.