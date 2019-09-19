Гаджиев оценил победу «Локомотива» над «Байером» в матче ЛЧ

Бывший главный тренер «Амкара», «Анжи» и «Крыльев Советов» Гаджи Гаджиев в беседе с ФАН оценил победу московского «Локомотива» над леверкузенским «Байером» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Я бы не стал говорить, что меня удивила игра «Локомотива». Скорее, следует говорить, что неожиданной оказалась расстановка сил в этом матче», — заявил он.

По его словам, победа была достигнута в немалой степени решениями тренерского штаба «Локомотива».

Как считает Гаджиев, Юрий Сёмин — один из наиболее прогрессивных тренеров в отечественном футболе.

Ранее бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал победу команды над «Байером».