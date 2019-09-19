Геркус высказался о победе «Локомотива» над «Байером» в матче ЛЧ

Бывший генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Илья Геркус прокомментировал победу команды над леверкузенским «Байером» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Поздравляю «Локомотив» с очень важной победой. Большие молодцы. Баринов и Крыховяк показали себя лидерами и сделали результат в отсутствие Миранчуков. Здорово и самоотверженно сыграли все без исключения. За себя и за травмированных. Ещё раз с победой, горд за команду», — приводит слова Геркуса «Чемпионат».

«Локомотив» одержал первую за 17 лет выездную победу в Лиге чемпионов, взяв верх над «Байером» со счётом 2:1.

Ранее Баринов рассказал, за счёт чего «Локомотиву» удалось победить «Байер».