Геркус высказался о победе «Локомотива» над «Байером» в матче ЛЧ

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Бывший генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Илья Геркус прокомментировал победу команды над леверкузенским «Байером» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Геркус высказался о победе «Локомотива» над «Байером» в матче ЛЧ
  • РИА Новости

«Поздравляю «Локомотив» с очень важной победой. Большие молодцы. Баринов и Крыховяк показали себя лидерами и сделали результат в отсутствие Миранчуков. Здорово и самоотверженно сыграли все без исключения. За себя и за травмированных. Ещё раз с победой, горд за команду», — приводит слова Геркуса «Чемпионат».

«Локомотив» одержал первую за 17 лет выездную победу в Лиге чемпионов, взяв верх над «Байером» со счётом 2:1.

Ранее Баринов рассказал, за счёт чего «Локомотиву» удалось победить «Байер».

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