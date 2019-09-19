Валуев недоволен сроком дисквалификации Кузнецова в НХЛ

Депутат Госдумы, бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Николай Валуев считает, что Национальная хоккейная лига должна была применить более жёсткие санкции по отношению к форварду «Вашингтон Кэпиталз» Евгению Кузнецову, в допинг-пробе которого был обнаружен кокаин.

«Я уверен, что Кузнецов не перестал быть хорошим парнем, но хороший парень — это не профессия. У него был обнаружен кокаин, это повергло многих поклонников в шок. Правила НХЛ позволили отстранить Евгения только на три матча. А я бы всё-таки добавил наказание на примере международной федерации. Невозможно и недопустимо принимать наркотики или бить кого-то стульями… Наказание для Кузнецова вышло более чем лояльным. Мне бы понравилось, если бы в НХЛ его отстранили на более долгий срок, на большее количество матчей», — сказал Валуев в эфире радио «Комсомольская правда».

НХЛ дисквалифицировала российского форварда на три матча.

Ранее Быков высказался о дисквалификации Кузнецова за кокаин.