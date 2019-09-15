Быков о дисквалификации Кузнецова за кокаин: в Америке важны шоу и финансовая нажива

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков отреагировал на решение Национальной хоккейной лиги (НХЛ) дисквалифицировать на три матча за употребление кокаина нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова.

«Пока НХЛ обособлена от всего мирового сообщества, они будут делать всё, что захотят. Если бы у них был контроль за допингом, как во всём мире, то этого бы просто не случилось. В Америке играют по своим правилам, им важны шоу, финансовая нажива. Каким образом: за счёт допинга или кокаина — не так важно», — цитирует эксперта Sport24.

Он отметил, что иногда хоккеисты попадают в некую ловушку искушений, но НХЛ всё равно, так как, по его мнению, там иные понятия об этике.

«Для Евгения важно, что он будет играть. Для него это станет уроком. Уверен, что Кузнецов переживал из-за того, что случилось. Это коснулось всего российского хоккея. Женя — умный парень, и он сделает правильные выводы», — добавил Быков.

23 августа IIHF дисквалифицировала Кузнецова на четыре года после того, как в его допинг-пробе с чемпионата мира был обнаружен кокаин. НХЛ же отстранила россиянина на три матча регулярного чемпионата.

Ранее Кузнецов пообещал сделать всё возможное для исправления своей ошибки.