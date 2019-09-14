Кузнецов пообещал сделать всё возможное для исправления своей ошибки

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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов прокомментировал решение Национальной хоккейной лиги (НХЛ) о своей дисквалификации за употребление кокаина.
Кузнецов пообещал сделать всё возможное для исправления своей ошибки
  • AFP
  • © Ethan Miller / Getty Images

«Не буду оспаривать решение НХЛ. Прошу прощения за то, что подвёл свою семью, партнёров по команде, клуб и болельщиков. Обещаю сделать всё возможное, чтобы вернуть доверие как на льду, так и за его пределами», — приводит слова Кузнецова официальный сайт «Вашингтона».

По его словам, он понимает, как ему повезло с решением лиги, которое позволит ему реабилитироваться.

23 августа IIHF дисквалифицировала Кузнецова на четыре года после того, как в его допинг-пробе с чемпионата мира был обнаружен кокаин. 

Ранее НХЛ подтвердила дисквалификацию Кузнецова на три матча за употребление кокаина.

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