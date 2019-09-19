Дюков заявил, что к работе Егорова есть вопросы

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Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков оценил качество работы главы департамента судейства и инспектирования — Александра Егорова.
Дюков заявил, что к работе Егорова есть вопросы
  • РИА Новости

«К Александру Егорову есть вопросы. Он отвечает за подготовку арбитров и за их назначение. Но есть и объективные причины провала, который произошёл в первом туре. Ошибки допускали и опытные судьи. Нужно не только с Егорова спрашивать, но и с них», — цитирует Дюкова «Спорт-Экспресс».

Также глава РФС добавил, что в связи со сложившейся ситуацией назревает реформа системы подготовки арбитров в российском футболе.

Ранее глава РФС выразил надежду, что вскоре Пустовойтова будет судить матчи ФНЛ и РПЛ.

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