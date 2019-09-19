Глава РФС надеется, что вскоре Пустовойтова будет судить матчи ФНЛ и РПЛ

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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал, что несколько женщин-арбитров были включены в список судей, которые будут работать на матчах Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ).
Глава РФС надеется, что вскоре Пустовойтова будет судить матчи ФНЛ и РПЛ
  • © PETTER ARVIDSON
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«Анастасия Пустовойтова включена в список судей, которые будут судить матчи ПФЛ. Мы возлагаем на неё определённые надежды. Надеемся, что она хорошо себя зарекомендует и будет допущена в дальнейшем до матчей ФНЛ, а там и до РПЛ. Помимо Пустовойтовой, в список включены ещё Екатерина Курочкина и Марина Купская», — приводит слова Дюкова «Чемпионат».

38-летняя Пустовойтова работала на финальном матче женской Лиги чемпионов сезона-2018/19 между «Лионом» и «Барселоной», завершившемся победой француженок со счётом 4:1.

Ранее Евгений Савин раскритиковал РФС за непривлечение Пустовойтовой к работе на матчах ФНЛ и РПЛ.

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