Савин раскритиковал РФС за непривлечение Пустовойтовой к работе на матчах ФНЛ и РПЛ

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Бывший российский футболист Евгений Савин выступил с критикой в адрес РФС за то, что арбитр Анастасия Пустовойтова не привлекается к работе на матчах РПЛ и ФНЛ.
Савин раскритиковал РФС за непривлечение Пустовойтовой к работе на матчах ФНЛ и РПЛ
  • © Александр Ступников
  • РИА Новости

«Пустовойтова получила награду IFDA «Рефери года» из рук Фернандо Йерро и Франческо Тотти. Уже почти во всех топ-чемпионатах судят девушки, но только у нас можно быть топ-арбитром в Европе, а дома даже не понюхать ФНЛ, а про РПЛ вообще молчу. Ребята из РФС, вас не смущает, что у нас есть девушка, которая судит финал Лиги чемпионов, а в России не получает шанса двигаться вперёд?» — написал Савин в своём Instagram.

Он также выразил позицию, что РФС должен дать Пустовойтовой больше практики на высоком уровне.

«Я понимаю, что «баба» должна варить борщи на кухне, но, может, дадите ей подвигаться», — добавил бывший футболист.

38-летняя Пустовойтова работала на финальном матче женской Лиги чемпионов сезона-2018/19 между «Лионом» и «Барселоной», завершившемся победой француженок со счётом 4:1.

Ранее сообщалось, что глава ДСИ РФС Егоров рассказал, возможно ли появление женщин-арбитров в РПЛ.

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