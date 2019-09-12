Егоров рассказал, возможно ли появление женщин-арбитров в РПЛ

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Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров ответил на вопрос, могут ли женщины-арбитры появиться на матчах Российской премьер-лиги (РПЛ).
Егоров рассказал, возможно ли появление женщин-арбитров в РПЛ
  • РИА Новости

«В том сезоне Пустовойтова готовилась к ЧМ, мы дали ей несколько игр ПФЛ и молодёжного первенства. По нашему мнению, опыт не самый удачный — тяжеловато женщине судить мужской футбол», — приводит слова главы судейского департамента «Чемпионат».

При этом он отметил, что если появятся судьи-женщины, которые точно будут готовы к работе на матчах РПЛ, то этот вариант будет рассмотрен.

«У нас есть молодые девушки, которые работали на Кубке ФНЛ. Если вырастут, с удовольствием их привлечём», — добавил Егоров.

Ранее сообщалось, что в матче девятого тура РПЛ «Динамо» — «Уфа» будет использоваться VAR.

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