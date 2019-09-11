В матче девятого тура РПЛ «Динамо» — «Уфа» будет использоваться VAR

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В поединке девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Динамо» и «Уфо» будет использоваться система видеопомощи арбитрам (VAR).

Как сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС), в матче девятого тура между московским «Динамо» и «Уфой» будет использоваться система VAR.

Главным арбитром матча назначен Виталий Мешков, его ассистентами будут Максим Гаврилин и Никита Богач, резервный арбитр — Евгений Кукуляк. За систему VAR будут отвечать Михаил Вилков и Сергей Карасёв. Матч «Динамо» — «Уфа» пройдёт 16 сентября в Москве, начало — 20:00 мск.

Ранее агент Жонатаса заявил, что футболист имеет возможность продолжить карьеру в РПЛ.

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