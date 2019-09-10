Агент Жонатаса заявил, что футболист имеет возможность продолжить карьеру в РПЛ

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Джейрон Фелисиану, представитель бразильского футболиста Жонатаса, рассказал о переговорах с рядом клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).
Агент Жонатаса заявил, что футболист имеет возможность продолжить карьеру в РПЛ
  • © Elmar Kremser/SVEN SIMON
  • globallookpress.com

«Мы с Жонатасом до сих пор слушаем предложения от российских клубов. ЦСКА или «Динамо»? Пока не знаю, где именно он окажется», — цитирует агента Sport24.

Жонатас уже выступал в РПЛ в сезоне-2016/17 за «Рубин». Последним клубом футболиста был немецкий «Ганновер», с которым игрок расторг контракт по обоюдному согласию.

Ранее Дзюба признался, что зимой мог перейти из «Зенита» в «Эвертон».

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