Дзюба признался, что зимой мог перейти из «Зенита» в «Эвертон»
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- РИА Новости
«Я подписал контракт с компанией Мендеша. С его представителями. Зимой была конкретика. Так что прошлой зимой я мог уйти, как понимаю, в «Эвертон». Но я не хотел. Потому что зимой это бы неправильно было. Мы должны были стать чемпионами России», — цитирует игрока Sport24.
Он также заявил, что ждал конкретных предложений от английских клубов летом, но были только поверхностные разговоры. Кроме того, как отметил форвард, он провёл беседу с руководством «Зенита», исходя из которой понял, что ему лучше остаться в России.
«Не было конкретики. И в команде у нас очень хорошая атмосфера сейчас, «химия» определённая с ребятами. Нравится с тем же Себой Дриусси взаимодействовать, с Сердаром Азмуном, со всей нашей линией атаки. Не хотелось всё это терять. У нас очень хорошая команда, хороший коллектив», — добавил Дзюба.
В прошлом году Дзюба был признан лучшим футболистом чемпионата России и стал победителем РПЛ в составе «Зенита». В прошлом сезоне он провёл в общей сложности 37 матчей за сине-бело-голубых, забил 13 мячей и сделал 17 результативных передач.
Ранее сообщалось, что скауты трёх английских клубов просматривали Дзюбу в матче с Шотландией.