Дзюба признался, что зимой мог перейти из «Зенита» в «Эвертон»

Нападающий петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Артём Дзюба признался, что зимой мог перейти в английский «Эвертон».

«Я подписал контракт с компанией Мендеша. С его представителями. Зимой была конкретика. Так что прошлой зимой я мог уйти, как понимаю, в «Эвертон». Но я не хотел. Потому что зимой это бы неправильно было. Мы должны были стать чемпионами России», — цитирует игрока Sport24.

Он также заявил, что ждал конкретных предложений от английских клубов летом, но были только поверхностные разговоры. Кроме того, как отметил форвард, он провёл беседу с руководством «Зенита», исходя из которой понял, что ему лучше остаться в России.

«Не было конкретики. И в команде у нас очень хорошая атмосфера сейчас, «химия» определённая с ребятами. Нравится с тем же Себой Дриусси взаимодействовать, с Сердаром Азмуном, со всей нашей линией атаки. Не хотелось всё это терять. У нас очень хорошая команда, хороший коллектив», — добавил Дзюба.

В прошлом году Дзюба был признан лучшим футболистом чемпионата России и стал победителем РПЛ в составе «Зенита». В прошлом сезоне он провёл в общей сложности 37 матчей за сине-бело-голубых, забил 13 мячей и сделал 17 результативных передач.

Ранее сообщалось, что скауты трёх английских клубов просматривали Дзюбу в матче с Шотландией.