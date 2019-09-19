Теннисист Медведев рассказал, какой клуб РПЛ он поддерживает

Четвёртая ракетка мира россиянин Даниил Медведев рассказал, какой из клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) он поддерживает.

«Мой папа болеет за «Ростов». Я тоже до недавней поры поддерживал команду, как мог. Правда, в Европе очень тяжело с просмотром матчей нашего чемпионата», — приводит слова Медведева «Матч ТВ».

Он отметил, что после посещения мероприятия «Зенита», где ему вручили майку с номером 33 и где он познакомился с Александром Кержаковым и Андреем Аршавиным, его пристрастие изменилось.

«Я в какой-то мере «переобулся». Теперь я понимаю знаменитостей, которые фотографируются с майками разных команд», — добавил теннисист.

Ранее сообщалось, что Медведев назвал турнир ATP в Санкт-Петербурге самым любимым в году.