Теннисист Медведев рассказал, какой клуб РПЛ он поддерживает

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Четвёртая ракетка мира россиянин Даниил Медведев рассказал, какой из клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) он поддерживает.
Теннисист Медведев рассказал, какой клуб РПЛ он поддерживает
  • © Panoramic/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Мой папа болеет за «Ростов». Я тоже до недавней поры поддерживал команду, как мог. Правда, в Европе очень тяжело с просмотром матчей нашего чемпионата», — приводит слова Медведева «Матч ТВ».

Он отметил, что после посещения мероприятия «Зенита», где ему вручили майку с номером 33 и где он познакомился с Александром Кержаковым и Андреем Аршавиным, его пристрастие изменилось. 

«Я в какой-то мере «переобулся». Теперь я понимаю знаменитостей, которые фотографируются с майками разных команд», — добавил теннисист.

Ранее сообщалось, что Медведев назвал турнир ATP в Санкт-Петербурге самым любимым в году.

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