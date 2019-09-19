Медведев назвал турнир ATP в Санкт-Петербурге самым любимым в году

Четвёртая ракетка мира россиянин Даниил Медведев поделился мнением о турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Санкт-Петербурге.

«Турнир в Петербурге является моим любимым в году. Он влюбляет в себя своей атмосферой. Об этом турнире многое говорит то, что сюда возвращается большое количество именитых спортсменов», — приводит слова Медведева «Матч ТВ».

Он отметил, что игра при сильной поддержке с трибун является неотъемлемой частью спорта.

«Результаты, которые ты показываешь, могут мотивировать других людей. Кто-то отдаёт своих детей на теннис. Это очень здорово. Меня нисколько не смущает поддержка», — добавил россиянин.

Турнир проходит с 15 по 22 сентября на «СИБУР Арене».

Ранее сообщалось, что Павлюченкова победила Бертенс во втором круге турнира WTA в Осаке.