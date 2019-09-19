Хиддинк уволен с поста главного тренера олимпийской сборной Китая по футболу

Голландский специалист Гус Хиддинк был отправлен в отставку с поста главного тренера олимпийской сборной Китая по футболу.

Как сообщает Fox Sports, должность 72-летнего голландца займёт бывший наставник женской сборной Китая Хао Вэй.

По информации издания, причиной отставки стало недовольство федерации результатами команды и стилем общения Хиддинка с прессой.

Бывший наставник национальной сборной России возглавил сборную олимпийскую команду Китая в 2018 году.

В разное время он работал с такими клубами, как ПСВ, «Фенербахче», «Валенсия», «Реал», «Бетис», «Челси» и «Анжи», а также со сборными Нидерландов, Южной Кореи, Австралии, России и Турции.

Ранее сообщалось, что футболисты «Валенсии» бойкотировали пресс-конференцию из-за увольнения тренера.