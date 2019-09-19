Корнаухов ответил, кто может заменить травмированных Гогуа и Васина в обороне ЦСКА

Бывший защитник московского ЦСКА Олег Корнаухов поделился соображениями, кто сможет заменить травмированных Седрика Гогуа и Виктора Васина в составе команды.

«Безусловно, отсутствие ключевых футболистов защитной линии — проблема для ЦСКА. Но такое часто случается. Виктор Гончаренко найдёт кого выпустить в обороне. Есть Игорь Дивеев, Хёрдур Магнуссон, а также ребята из молодёжки. Сказать, насколько серьёзной окажется эта потеря, можно лишь после окончания встречи», — заявил Корнаухов RT.

Ранее он рассказал, с чем связана низкая результативность Фёдора Чалова.