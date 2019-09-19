Экс-футболист ЦСКА рассказал, с чем связана низкая результативность Чалова

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Бывший защитник московского ЦСКА Олег Корнаухов высказал мнение о причине спада результативности форварда армейцев Фёдора Чалова в нынешнем сезоне.
Экс-футболист ЦСКА рассказал, с чем связана низкая результативность Чалова
  • РИА Новости

«Прошлогодний успех изменил к нему отношение со стороны соперников. Они стали гораздо пристальнее следить за ним. Такие ситуации случаются: форвард может не забивать пару игр, но потом отметиться голом и положить конец подобным разговорам. При этом стоит отметить, что Чалов взрослеет и продолжает набираться опыта», — рассказал Корнаухов RT.

Ранее Борис Игнатьев высказал мнение, что Чалов ещё не заслужил вызова в сборную России.

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