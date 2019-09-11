Игнатьев считает, что Чалов ещё не заслужил вызова в сборную России

Бывший тренер молодёжной сборной России Борис Игнатьев прокомментировал выступления форварда Фёдора Чалова за национальную команду страны среди футболистов не старше 21 года.

«Чалов не подтвердил своё право на игру во взрослой сборной. Многое у него не получается из того, к чему он нас приучил. Сегодня он много ошибался», — цитирует ТАСС Игнатьева.

Молодёжная сборная России накануне сыграла два квалификационных матча к чемпионату Европы — 2021. Сначала команда Михаила Галактионова минимально обыграла Сербию (1:0), а затем сыграла вничью с командой Болгарии (0:0). В этих матчах Чалову не удалось отличиться результативными действиями.

Ранее сообщалось, что молодёжная сборная России сыграла вничью с командой Болгарии в отборе Евро-2021.