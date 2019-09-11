Игнатьев считает, что Чалов ещё не заслужил вызова в сборную России
«Чалов не подтвердил своё право на игру во взрослой сборной. Многое у него не получается из того, к чему он нас приучил. Сегодня он много ошибался», — цитирует ТАСС Игнатьева.
Молодёжная сборная России накануне сыграла два квалификационных матча к чемпионату Европы — 2021. Сначала команда Михаила Галактионова минимально обыграла Сербию (1:0), а затем сыграла вничью с командой Болгарии (0:0). В этих матчах Чалову не удалось отличиться результативными действиями.
Ранее сообщалось, что молодёжная сборная России сыграла вничью с командой Болгарии в отборе Евро-2021.