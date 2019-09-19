Лукашенко заявил о готовности Минска принять матч за Суперкубок УЕФА

Короткая ссылка
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности Минска принять матч за Суперкубок Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Лукашенко заявил о готовности Минска принять матч за Суперкубок УЕФА
  • РИА Новости

«Мы готовы принять любые соревнования, любого уровня. Если у УЕФА будет такая возможность — определить местом проведения такого матча, как Суперкубок УЕФА, нашу столицу, мы всегда с этим будем солидарны и сделаем это не хуже, чем лучшие столицы нашего континента», — приводит слова Лукашенко ТАСС.

Минск вошёл в число кандидатов на проведение матча за Суперкубок УЕФА 2021 года.

Ранее сообщалось, что старший офицер УЕФА по вопросам судейства итальянец Роберто Розетти высказал мнение об использовании VAR.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить