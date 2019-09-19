Лукашенко заявил о готовности Минска принять матч за Суперкубок УЕФА
- РИА Новости
«Мы готовы принять любые соревнования, любого уровня. Если у УЕФА будет такая возможность — определить местом проведения такого матча, как Суперкубок УЕФА, нашу столицу, мы всегда с этим будем солидарны и сделаем это не хуже, чем лучшие столицы нашего континента», — приводит слова Лукашенко ТАСС.
Минск вошёл в число кандидатов на проведение матча за Суперкубок УЕФА 2021 года.
Ранее сообщалось, что старший офицер УЕФА по вопросам судейства итальянец Роберто Розетти высказал мнение об использовании VAR.