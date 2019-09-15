Розетти: в центре процесса принятия решений должны быть судьи, а не VAR

Старший офицер Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по вопросам судейства итальянец Роберто Розетти высказал мнение об использовании системы видеопомощи арбитрам (VAR).

«Считаю, что в центре процесса принятия решений должны быть судьи, а не VAR. Я был рефери в течение 27 лет. Хочу быть ответственным за то, что происходит на поле. Это означает, что я хочу увидеть то, что произошло, своими глазами. Тогда я смогу объяснить игрокам, что произошло, и я хочу быть в центре этого решения. Арбитры должны принимать решение», — приводит слова Розетти Daily Mail.

Он отметил, что сейчас нужно работать над сокращением времени, требуемого на проверку спорных моментов, но при этом приоритетом должна оставаться точность.

«Предпочитаю, чтобы рефери наблюдал за ситуацией своими глазами, а не чтобы это делал тот, кто находится, может быть, в другом месте или другом городе», — добавил функционер.

Ранее сообщалось, что ФИФА может ввести систему автоматического определения офсайда.