Альварес считает, что поединок с Ковалёвым является большим риском для него

Чемпион мира по версиям Всемирного боксёрского совета (WBC), Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) с приставкой Super и Международной боксёрской федерации (IBF) в среднем весе мексиканец Сауль Альварес поделился ожиданиями от поединка с обладателем титула Всемирной боксёрской организации (WBO) в полутяжёлом весе россиянином Сергеем Ковалёвым.

«Это риск для меня, потому что, естественно, он тяжелее меня, он сильнее меня, он просто больше. Но мои навыки и сила дадут мне возможность быть конкурентным. Вот почему мы приняли этот бой. Этим поединком мы пытаемся сделать историю в боксе», — приводит слова Альвареса Boxingscene.

Он отметил, что предстоящий бой станет одним из самых сложных в моей карьере.

«Но мы готовы взять на себя это большое обязательство», — добавил мексиканец.

В активе Альвареса 52 победы, одно поражение и две ничьи. В послужном списке 36-летнего Ковалёва 34 победы, три поражения и она ничья.

Поединок Ковалёв — Альварес состоится 2 ноября в США.

Ранее экс-тренер Ковалёва объяснил, почему Альварес захотел драться с россиянином.