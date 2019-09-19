Альварес считает, что поединок с Ковалёвым является большим риском для него
- AFP
«Это риск для меня, потому что, естественно, он тяжелее меня, он сильнее меня, он просто больше. Но мои навыки и сила дадут мне возможность быть конкурентным. Вот почему мы приняли этот бой. Этим поединком мы пытаемся сделать историю в боксе», — приводит слова Альвареса Boxingscene.
Он отметил, что предстоящий бой станет одним из самых сложных в моей карьере.
«Но мы готовы взять на себя это большое обязательство», — добавил мексиканец.
В активе Альвареса 52 победы, одно поражение и две ничьи. В послужном списке 36-летнего Ковалёва 34 победы, три поражения и она ничья.
Поединок Ковалёв — Альварес состоится 2 ноября в США.
Ранее экс-тренер Ковалёва объяснил, почему Альварес захотел драться с россиянином.