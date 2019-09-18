Экс-тренер Ковалёва объяснил, почему Альварес захотел драться с россиянином
- globallookpress.com
«Команда Канело видела последний бой Ковалёва. Они выбрали его, потому что он слабейший из всех чемпионов полутяжёлого веса», — приводит слова специалиста BoxingScene.
По его мнению, Артур Бетербиев, Дмитрий Бивол, а также Александр Гвоздик сильнее Ковалёва. Тем не менее Джексон не считает, что у россиянина нет шансов против Канело.
«Он может прилично пробить. Он явно не будет вишенкой на торте для Сауля, но в команде Альвареса что-то увидели в Ковалёве, их риск просчитан», — добавил Джексон.
В активе 29-летнего мексиканца 52 победы, одно поражение и две ничьи. В послужном списке 36-летнего Ковалёва 34 победы, три поражения и одна ничья.
Поединок Ковалёв — Альварес состоится 2 ноября в США.
Ранее сообщалось, что Ковалёв и Альварес сдадут допинг-тесты до и после боя.