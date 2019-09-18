Экс-тренер Ковалёва объяснил, почему Альварес захотел драться с россиянином

Джон Дэвид Джексон, бывший тренер чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в полутяжёлом весе Сергея Ковалёва, считает, что обладатель поясов Всемирного боксёрского совета (WBC), Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) с приставкой Super и Международной боксёрской федерации (IBF) в среднем весе мексиканец Сауль Альварес выбрал россиянина в соперники, так как тот является самым слабым чемпионом в своём дивизионе.

«Команда Канело видела последний бой Ковалёва. Они выбрали его, потому что он слабейший из всех чемпионов полутяжёлого веса», — приводит слова специалиста BoxingScene.

По его мнению, Артур Бетербиев, Дмитрий Бивол, а также Александр Гвоздик сильнее Ковалёва. Тем не менее Джексон не считает, что у россиянина нет шансов против Канело.

«Он может прилично пробить. Он явно не будет вишенкой на торте для Сауля, но в команде Альвареса что-то увидели в Ковалёве, их риск просчитан», — добавил Джексон.

В активе 29-летнего мексиканца 52 победы, одно поражение и две ничьи. В послужном списке 36-летнего Ковалёва 34 победы, три поражения и одна ничья.

Поединок Ковалёв — Альварес состоится 2 ноября в США.

Ранее сообщалось, что Ковалёв и Альварес сдадут допинг-тесты до и после боя.