Ковалёв и Альварес сдадут допинг-тесты до и после боя

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Чемпион мира по версии WBO в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв и обладатель поясов WBC, WBA Super и IBF в среднем весе мексиканец Сауль Альварес пройдут допинг-тестирования перед поединком и после него.
Ковалёв и Альварес сдадут допинг-тесты до и после боя
  • AFP

По словам представителя команды Ковалёва, которые передаёт ТАСС, оба спортсмена будут сдавать допинг-тесты по программе Ассоциации по добровольному тестированию на допинг (VADA).

В активе 29-летнего мексиканца 52 победы, одно поражение и две ничьи. В послужном списке 36-летнего Ковалёва 34 победы, три поражения и одна ничья.

Поединок Ковалёв — Альварес состоится 2 ноября в США.

Ранее сообщалось, что Ковалёв поделился воспоминаниями о своём знакомстве с Альваресом.

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