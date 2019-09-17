Ковалёв и Альварес сдадут допинг-тесты до и после боя

Чемпион мира по версии WBO в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв и обладатель поясов WBC, WBA Super и IBF в среднем весе мексиканец Сауль Альварес пройдут допинг-тестирования перед поединком и после него.

По словам представителя команды Ковалёва, которые передаёт ТАСС, оба спортсмена будут сдавать допинг-тесты по программе Ассоциации по добровольному тестированию на допинг (VADA).

В активе 29-летнего мексиканца 52 победы, одно поражение и две ничьи. В послужном списке 36-летнего Ковалёва 34 победы, три поражения и одна ничья.

Поединок Ковалёв — Альварес состоится 2 ноября в США.

Ранее сообщалось, что Ковалёв поделился воспоминаниями о своём знакомстве с Альваресом.