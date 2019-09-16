Ковалёв поделился воспоминаниями о своём знакомстве с Альваресом

Чемпион мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв рассказал об обстоятельствах своего знакомства с обладателем поясов Всемирного боксёрского совета (WBC), Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) с приставкой Super и Международной боксёрской федерации (IBF) в среднем весе мексиканцем Саулем Альваресом.

«Ещё в далёком 2012 году я впервые познакомился с Саулем в одном тренировочном лагере горного городка Биг-Бэр-Лэйк. Тогда я себе даже не мог и представить, что когда-то встречусь с этим малым в ринге в качестве соперника, да ещё и в статусе мегабоя. Интересная получается история. Посмотрим теперь, к чему она приведёт. Величие или снова бесценный опыт?» — написал Ковалёв в своём Facebook.

В активе 29-летнего мексиканца 52 победы, одно поражение и две ничьи. В послужном списке 36-летнего Ковалёва 34 победы, три поражения и одна ничья.

Поединок Ковалёв — Альварес состоится 2 ноября в США.

Ранее сообщалось, что Ковалёв поставит на кон боя с Альваресом свой титул чемпиона WBO.