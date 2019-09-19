Тренер «Рейнджерс» рассказал о тяжести травмы Панарина

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Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн рассказал о степени тяжести повреждения, полученного российским форвардом Артемием Панариным в предсезонном матче с «Нью-Джерси Дэвилз».
Тренер «Рейнджерс» рассказал о тяжести травмы Панарина
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  • © @NYRangers

«Это просто предосторожность. Повреждение было небольшим, с ним всё будет в порядке», — приводит слова Куинна пресс-служба лиги.

27-летний российский форвард, пополнивший состав «Рейнджерс» на правах свободного агента в прошедшее межсезонье, получил повреждение в концовке второго периода и до завершения матча не выходил на лёд.

Ранее сообщалось, что Панарин забросил первую шайбу за «Рейнджерс» и получил травму в предсезонном матче с «Нью-Джерси».

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