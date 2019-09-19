Панарин забросил первую шайбу за «Рейнджерс» и получил травму в предсезонном матче с «Нью-Джерси»
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Встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу «Дэвилз».
Российский форвард Артемий Панарин забросил свою дебютную шайбу за «Рейнджерс» на 28-й минуте. В конце второго периода от получил травму, покинул лёд и больше не возвращался в игру.
Форварды «Нью-Джерси» Никита Гусев и Михаил Мальцев также стали авторами своих первых шайб в составе «Дэвилз».
«Рейнджерс» начнёт регулярный чемпионат 3 октября домашней игрой с «Виннипегом», а «Нью-Джерси» днём позднее также сыграет с «Джетс».
Ранее сообщалось, что два очка Александра Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Сент-Луис» в предсезонном матче.