Панарин забросил первую шайбу за «Рейнджерс» и получил травму в предсезонном матче с «Нью-Джерси»

«Нью-Йорк Рейнджерс» потерпел поражение от «Нью-Джерси Дэвилз» в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу «Дэвилз».

Российский форвард Артемий Панарин забросил свою дебютную шайбу за «Рейнджерс» на 28-й минуте. В конце второго периода от получил травму, покинул лёд и больше не возвращался в игру.

Форварды «Нью-Джерси» Никита Гусев и Михаил Мальцев также стали авторами своих первых шайб в составе «Дэвилз».

«Рейнджерс» начнёт регулярный чемпионат 3 октября домашней игрой с «Виннипегом», а «Нью-Джерси» днём позднее также сыграет с «Джетс».

Ранее сообщалось, что два очка Александра Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Сент-Луис» в предсезонном матче.