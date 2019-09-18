На Ямайке во время футбольного матча в игроков ударила молния

Во время матча юношеских команд на Ямайке от удара молнии пострадали несколько футболистов.

Как сообщает Loop Jamaica, на 82-й минуте матча юношеских команд «Уолмер Бойс Скул» и «Ямайка Колледж» в поле ударила молния, из-за чего двое футболистов упали на газон, получив разряд. Игроков сразу же доставили в больницу, где они прошли медицинское обследование.

У одного из госпитализированных было диагностировано нарушение сердечного ритма. Медики продолжают следить за его состоянием.

Ранее сообщалось, что в возрасте 43 лет ушёл из жизни экс-футболист «Зенита» Риксен.