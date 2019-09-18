Тренер Тухугова заявил, что перед UFC 242 россиянин лечился от стафилококка

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Тренер российского бойца смешанных единоборств Зубайры Тухугова Хавьер Мендес прокомментировал результат подопечного на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 242.
Тренер Тухугова заявил, что перед UFC 242 россиянин лечился от стафилококка
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«Многие не понимают, что именно произошло. Зубайра, который также выступал от нашей команды, сделал всё, что было в его силах в том бою. Но никто не понимал, что именно с ним происходит. У него был диагностирован стафилококк, с которым он был вынужден бороться. Всю неделю перед боем Тухугов принимал антибиотики. Если кто-то однажды сталкивался со стафилококком, он понимает, о чём речь», — рассказал Мендес в видео, опубликованном в Instagram Зубайры Тухугова.

На турнире UFC 242 поединок россиянина с Лероном Мёрфи завершился вничью.

Ранее сообщалось, что бойцы Багов и Халиев встретятся на турнире АСА 99 в Москве.

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