Тренер Тухугова заявил, что перед UFC 242 россиянин лечился от стафилококка
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«Многие не понимают, что именно произошло. Зубайра, который также выступал от нашей команды, сделал всё, что было в его силах в том бою. Но никто не понимал, что именно с ним происходит. У него был диагностирован стафилококк, с которым он был вынужден бороться. Всю неделю перед боем Тухугов принимал антибиотики. Если кто-то однажды сталкивался со стафилококком, он понимает, о чём речь», — рассказал Мендес в видео, опубликованном в Instagram Зубайры Тухугова.
На турнире UFC 242 поединок россиянина с Лероном Мёрфи завершился вничью.
Ранее сообщалось, что бойцы Багов и Халиев встретятся на турнире АСА 99 в Москве.