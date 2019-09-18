Тренер Тухугова заявил, что перед UFC 242 россиянин лечился от стафилококка

Тренер российского бойца смешанных единоборств Зубайры Тухугова Хавьер Мендес прокомментировал результат подопечного на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 242.

«Многие не понимают, что именно произошло. Зубайра, который также выступал от нашей команды, сделал всё, что было в его силах в том бою. Но никто не понимал, что именно с ним происходит. У него был диагностирован стафилококк, с которым он был вынужден бороться. Всю неделю перед боем Тухугов принимал антибиотики. Если кто-то однажды сталкивался со стафилококком, он понимает, о чём речь», — рассказал Мендес в видео, опубликованном в Instagram Зубайры Тухугова.

На турнире UFC 242 поединок россиянина с Лероном Мёрфи завершился вничью.

Ранее сообщалось, что бойцы Багов и Халиев встретятся на турнире АСА 99 в Москве.