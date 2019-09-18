Адриано поблагодарил «Спартак» за иск против фаната ЦСКА, назвавшего его обезьяной

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Бывший нападающий московского «Спартака» Луис Адриано заявил, что считает пост в Twitter известного фаната ЦСКА Андрея Малосолова проявлением расизма.
Адриано поблагодарил «Спартак» за иск против фаната ЦСКА, назвавшего его обезьяной
  • © Саид Царнаев
  • РИА Новости

«Думаю, это проявление расизма. Никогда прежде в России не сталкивался с подобным. Я был оскорблён этим твитом. Надеюсь, компетентные органы разберутся в ситуации и дадут действиям журналиста объективную оценку. Благодарен «Спартаку» за вмешательство в эту ситуацию», — заявил Адриано в интервью Sport24.

Журналист Андрей Малосолов, являющийся поклонником московского ЦСКА, в социальной сети назвал бразильского форварда «обезьяной».

Ранее Цорн объяснил, почему «Спартак» подал заявление в прокуратуру на фаната ЦСКА Малосолова.

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