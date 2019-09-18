Адриано поблагодарил «Спартак» за иск против фаната ЦСКА, назвавшего его обезьяной
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- РИА Новости
«Думаю, это проявление расизма. Никогда прежде в России не сталкивался с подобным. Я был оскорблён этим твитом. Надеюсь, компетентные органы разберутся в ситуации и дадут действиям журналиста объективную оценку. Благодарен «Спартаку» за вмешательство в эту ситуацию», — заявил Адриано в интервью Sport24.
Журналист Андрей Малосолов, являющийся поклонником московского ЦСКА, в социальной сети назвал бразильского форварда «обезьяной».
Ранее Цорн объяснил, почему «Спартак» подал заявление в прокуратуру на фаната ЦСКА Малосолова.