Цорн объяснил, почему «Спартак» подал заявление в прокуратуру на фаната ЦСКА Малосолова

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Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн объяснил, почему клуб подал заявление в прокуратуру на известного болельщика ЦСКА Андрея Малосолова, который в соцсетях оскорбил бывшего форварда красно-белых Луиса Адриано.
Цорн объяснил, почему «Спартак» подал заявление в прокуратуру на фаната ЦСКА Малосолова
  • © Томас Цорн / Instagram

«Как генеральный директор, могу сказать, что клуб должен защищать наших футболистов. Мы поддержали Луиса Адриано таким образом. Остальное будет уже решать суд», — цитирует гендиректора «Чемпионат».

По его словам, суд должен назначить наказание согласно закону. При этом он отметил, что так будет с каждым человеком, который позволит оскорблять футболистов красно-белых.

«На мой взгляд, это расизм. В данном случае много людей прочитало этот твит. Малосолов человек медийный. Когда подобные проявления распространяются в общественном мнении, это неправильно», — сказал Цорн.

Малосолов во время матча «Спартака» и ЦСКА в Австрии назвал Луиса Адриано «обезьяной» в своём Twitter. За оскорбительный твит в адрес экс-форварда «Спартака» Малосолову грозит штраф от 10 тыс. до 20 тыс. рублей или административный арест до 15 суток.

Ранее адвокат заявил, что Малосолов назвал Адриано символом ОИ-2016 в Бразилии.

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