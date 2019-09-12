Адвокат заявил, что Малосолов назвал Адриано символом ОИ-2016 в Бразилии

Иван Миронов, являющийся адвокатом болельщика ЦСКА Андрея Малосолова, заявил, что его подзащитный сравнил форварда «Спартака» Луиса Адриано с символом Олимпийских игр — 2016 в Рио-де-Жанейро.

«Стоит заметить, что данный футболист является гражданином Бразилии. Официальным символом Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в 2016 году была обезьяна. Получается, Луис Адриано был сравнён с официальным национальным символом Олимпийских игр, а наша прокуратура в этом обнаружила состав правонарушения. Ещё обезьяну можно найти на эмблемах разных баскетбольных клубов, потому что обезьяна ловкое, выносливое и хитрое животное. И он в чём-то прав — в ловкости и способностях Адриано, по сравнению со среднестатистическим игроком РПЛ, действительно не откажешь», — приводит слова адвоката «Чемпионат».

За оскорбительный твит в адрес экс-форварда «Спартака» Луиса Адриано Андрею Малосолову грозит штраф от 10 тыс. до 20 тыс. рублей или административный арест до 15 суток.

Ранее сообщалось, что «Спартак» написал заявление в прокуратуру на фаната ЦСКА, оскорбившего Луиса Адриано.