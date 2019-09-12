«Спартак» написал заявление в прокуратуру на фаната ЦСКА, оскорбившего Луиса Адриано

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Московский «Спартак» подал заявление в прокуратуру на известного болельщика ЦСКА Андрея Малосолова, который в соцсетях оскорбил бывшего форварда красно-белых Луиса Адриано.
«Спартак» написал заявление в прокуратуру на фаната ЦСКА, оскорбившего Луиса Адриано
  • © Cesar Greco/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Руководство «Спартака» выразило недовольство записью болельщика ЦСКА Андрея Малосолова в Twitter, где он назвал Луиса Адриано «обезьяной». Пост посвящён матчу московских команд на «Кубке Париматч Премьер», во время которого бразильский форвард несколько раз вступал в перепалку с защитником соперника Кириллом Набабкиным.

Заявление подписано лично генеральным директором «Спартака» Томасом Цорном. На Малосолова заведено дело по административной статье 20.3.1.

Ранее Каррера охарактеризовал «Спартак» одним словом.

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