«Спартак» написал заявление в прокуратуру на фаната ЦСКА, оскорбившего Луиса Адриано
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Руководство «Спартака» выразило недовольство записью болельщика ЦСКА Андрея Малосолова в Twitter, где он назвал Луиса Адриано «обезьяной». Пост посвящён матчу московских команд на «Кубке Париматч Премьер», во время которого бразильский форвард несколько раз вступал в перепалку с защитником соперника Кириллом Набабкиным.
Заявление подписано лично генеральным директором «Спартака» Томасом Цорном. На Малосолова заведено дело по административной статье 20.3.1.
Ранее Каррера охарактеризовал «Спартак» одним словом.