Каррера охарактеризовал «Спартак» одним словом

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Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера ответил, как бы он мог охарактеризовать российский клуб одним словом.
Каррера охарактеризовал «Спартак» одним словом
  • РИА Новости

«Любовь», — цитирует Карреру Sport24.

По его словам, он оставил в Москве часть своего сердца и всегда рад приехать. Он также заявил, что продолжает следить за матчами красно-белых и Российской премьер-лигой в целом.

В сезоне-2016/17 «Спартак» под руководством Карреры впервые за 16 лет выиграл чемпионат России по футболу. Итальянец был отправлен в отставку в октябре 2018 года.

Ранее Каррера заявил, что говорил руководству «Спартака» продлить контракт с экс-хавбеком команды Денисом Глушаковым.

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