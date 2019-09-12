Каррера охарактеризовал «Спартак» одним словом
- РИА Новости
«Любовь», — цитирует Карреру Sport24.
По его словам, он оставил в Москве часть своего сердца и всегда рад приехать. Он также заявил, что продолжает следить за матчами красно-белых и Российской премьер-лигой в целом.
В сезоне-2016/17 «Спартак» под руководством Карреры впервые за 16 лет выиграл чемпионат России по футболу. Итальянец был отправлен в отставку в октябре 2018 года.
Ранее Каррера заявил, что говорил руководству «Спартака» продлить контракт с экс-хавбеком команды Денисом Глушаковым.