Каррера заявил, что говорил руководству «Спартака» продлить контракт с Глушаковым

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Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера рассказал, что просил руководство клуба после чемпионского сезона продлить контракт с бывшим полузащитником и капитаном команды Денисом Глушаковым.
Каррера заявил, что говорил руководству «Спартака» продлить контракт с Глушаковым
  • РИА Новости

«Глушаков провёл отличный чемпионский сезон, тащил «Спартак». Я сказал руководству, чтобы ему продлили контракт. Но потом что-то сломалось, но я не знаю, по каким причинам!» — приводит слова специалиста Sport24.

Он предположил, что проблемы могли начаться, так как Глушаков хотел в большей степени ощущать свою заслугу. Тем не менее он отметил, что после неудачного гостевого матча с «Тосно» в сезоне-2017/18 «Спартак» не проигрывал 18 матчей в Российской премьер-лиге. 

«Это был практически идеальный чемпионат до матча с «Уралом». Та неделя была решающей. Там сгорели все наши амбиции — мы не дошли до финала Кубка и не поборолись за чемпионство. В тот момент вернулась та боль в животе, что была в начале сезона», — добавил Каррера.

В сезоне-2016/17 «Спартак» под руководством Карреры впервые за 16 лет выиграл чемпионат России по футболу. Итальянец был отправлен в отставку в октябре 2018 года. По окончании прошлого сезона Глушаков также покинул команду и перешёл в грозненский «Ахмат».

Ранее Каррера отреагировал на слова Глушакова о нём.

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