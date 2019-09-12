Экс-тренер «Спартака» Каррера отреагировал на слова Глушакова о нём

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Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал интервью экс-хавбека команды Дениса Глушакова, который рассказал об игре под руководством итальянского специалиста.
Экс-тренер «Спартака» Каррера отреагировал на слова Глушакова о нём
  • © spartak.com

«Меня удивил тот факт, что спустя год до сих пор обсуждаются те же самые вещи. Кажется, что больше ничего не существует, помимо этого. Я прочитал это интервью, но не придал ему особого значения», — цитирует итальянца Sport24.

Он подчеркнул, что у него не было никакого конфликта с игроком, но сам футболист по непонятной причине демонстрировал обратное. По его словам, Глушаков точно не определял состав на матч, несмотря на слова полузащитника о своей роли в команде.

«Когда есть сильный коллектив, с ним можно побеждать. Когда же каждый начинает думать о себе, происходит то, что произошло», — добавил Каррера.

В сезоне-2016/17 «Спартак» под руководством Карреры впервые за 16 лет выиграл чемпионат России по футболу. Итальянец был отправлен в отставку в октябре 2018 года. По окончании прошлого сезона Глушаков также покинул команду и перешёл в грозненский «Ахмат».

Ранее Глушаков рассказал о недопонимании между Каррерой и Раулем Рианчо.

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