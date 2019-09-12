Экс-тренер «Спартака» Каррера отреагировал на слова Глушакова о нём

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал интервью экс-хавбека команды Дениса Глушакова, который рассказал об игре под руководством итальянского специалиста.

«Меня удивил тот факт, что спустя год до сих пор обсуждаются те же самые вещи. Кажется, что больше ничего не существует, помимо этого. Я прочитал это интервью, но не придал ему особого значения», — цитирует итальянца Sport24.

Он подчеркнул, что у него не было никакого конфликта с игроком, но сам футболист по непонятной причине демонстрировал обратное. По его словам, Глушаков точно не определял состав на матч, несмотря на слова полузащитника о своей роли в команде.

«Когда есть сильный коллектив, с ним можно побеждать. Когда же каждый начинает думать о себе, происходит то, что произошло», — добавил Каррера.

В сезоне-2016/17 «Спартак» под руководством Карреры впервые за 16 лет выиграл чемпионат России по футболу. Итальянец был отправлен в отставку в октябре 2018 года. По окончании прошлого сезона Глушаков также покинул команду и перешёл в грозненский «Ахмат».

Ранее Глушаков рассказал о недопонимании между Каррерой и Раулем Рианчо.