Экс-жена тренера «Зенита» Тимощука заявила, что организовала его трансфер в «Баварию»

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Бывшая жена тренера «Зенита» Анатолия Тимощука Надежда Навроцкая заявила, что она в 2009 году организовала трансфер украинца из российского клуба в немецкую «Баварию».
Экс-жена тренера «Зенита» Тимощука заявила, что организовала его трансфер в «Баварию»
  • © Maksim Konstantinov/Global Look Press
  • globallookpress.com

«Конечно, я, а кто же? Не верите — спросите у Ули Хёнесса или Карла-Хайнца Румменигге. Узнайте, как они купили Тимощука. Только не из прессы, которая писала, что мюнхенцы сами вышли на Толика после победы «Зенита» над «Баварией» в Кубке УЕФА», — приводит слова экс-супруги Тимощука «Советский спорт».

По её словам, она вышла на одного из руководителей мюнхенского клуба через его водителя, спросив у него о Тимощуке и передав контакты своего мужа. После этого был получен ответ из «Баварии» о готовности вести переговоры и составлен официальный запрос.

«Прилетели в отель, где разместилась «Бавария» на выезде, и там встретились лично с Хёнессом, его помощниками и ещё тем человеком, который до этого вывел меня на водителя», — сказала Навроцкая.

Тимощук перешёл из «Зенита» в «Баварию» в 2009 году. Он играл за мюнхенцев до 2013 года, а потом вернулся в «Зенит».

Ранее Стивен Джеррард заявил, что «Рейнджерс» хочет выиграть матч первого тура ЛЕ и посвятить победу экс-футболисту «Зенита» Фернандо Риксену.

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