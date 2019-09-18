Нойштедтер назвал сильные стороны «Байера» перед матчем с «Локомотивом»

Защитник сборной России по футболу и московского «Динамо» Роман Нойштедтер рассказал о сильных сторонах леверкузенского «Байера» накануне матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов со столичным «Локомотивом».

«У «Байера» отличная команда, тренер Петер Бош любит играть в прессинг. Леверкузенцы быстро переходят из обороны в атаку, умеют качественно владеть мячом», — цитирует игрока «Советский спорт».

По его словам, голкипер немецкой команды Лукаш Градецки отлично играет ногами. Также Нойштедтер отметил, что железнодорожникам не стоит недооценивать соперника, несмотря на разгромное поражения «Байера» от дортмундской «Боруссии» в четвёртом туре Бундеслиги (4:0).

«Локомотиву» в Леверкузене будет тяжело набрать очки. Хозяева сильны как командой, так и отдельными исполнителями, которые в состоянии решить эпизод в одиночку. Игрокам «Локо» надо быть внимательными», — сказал Нойштедтер.

Встреча пройдёт 18 сентября на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене. Начало — в 22:00 мск.

Ранее экс-нападающий красно-зелёных Дмитрий Булыкин заявил, что ждёт красивой игры «Локомотива» с «Байером» в ЛЧ.