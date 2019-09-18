Булыкин заявил, что ждёт красивой игры в матче «Локомотива» с «Байером» в ЛЧ

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Бывший нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от предстоящего матча первого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов с немецким «Байером».
Булыкин заявил, что ждёт красивой игры в матче «Локомотива» с «Байером» в ЛЧ
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

«Жду красивой игры в Леверкузене. Конечно, хочется, чтобы результат не подкачал. Уверен, «Байер» с первых минут понесётся вперед, это в крови у всех команд Бундеслиги, когда они играют дома. Выдержать этот натиск непросто. Но если получится, то «Локо» получит хорошие шансы на положительный результат», — приводит слова эксперта «Советский спорт».

Он отметил, что травмы братьев Антона и Алексея Миранчуков являются серьёзной проблемой для «Локомотива», но это даст больше возможностей проявить себя другим игрокам.

«Лига чемпионов, гимн турнира оказывают мощнейший эмоциональный заряд. И Юрий Павлович в сложившейся весьма непростой ситуации обязательно что-нибудь придумает», — сказал Булыкин.

Встреча пройдёт 18 сентября в Леверкузене. Начало — в 22:00 мск.

Ранее защитник «Локомотива» Игнатьев рассказал об ожиданиях от матча с «Байером».

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