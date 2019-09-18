Защитник «Локомотива» Игнатьев рассказал об ожиданиях от матча с «Байером»

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Защитник «Локомотива» Владислав Игнатьев в беседе с «Известиями» рассказал об ожиданиях от матча с леверкузенским «Байером».
Защитник «Локомотива» Игнатьев рассказал об ожиданиях от матча с «Байером»
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«Конечно, хочется выступить намного лучше, чем в прошлом сезоне. До минувшего года «Локомотив» давно не играл в этом турнире, не было опыта», — заявил он.

По его словам, команда постарается выступить ярко, тем более что от неë мало чего ждут.

Как отметил Игнатьев, крайне важно сыграть с «Байером» удачно, поэтому «Локомотив» едет в Германию только за победой.

Ранее генеральный директор петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев высказался о травме нападающего команды Сердара Азмуна в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с французским «Лионом».

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