В «Зените» прокомментировали травму Азмуна в матче с «Лионом»

Генеральный директор петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев высказался о травме нападающего команды Сердара Азмуна в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с французским «Лионом».

«Сердар мог сразу уйти, ведь Оздоев уже готовился его заменить, но он продолжил игру и забил прекрасный мяч, что показывает отношение к делу, которое есть в нашей команде. В перерыве стало ясно, что Азмун не сможет дальше играть, пришлось заменить», — цитирует гендиректора ТАСС.

Он также выразил мнение, что судье не стоило показывать форварду сине-бело-голубых жёлтую карточку в тот момент, когда он получил повреждение. По его мнению, арбитр Майкл Оливер неверно оценил эпизод, посчитав, что Азмун нарушил правила на игроке «Лиона».

«Азмуна вызвали на допинг-контроль, поэтому пока ничего сказать о травме нельзя. Надо подождать возвращения домой и посмотреть», — добавил Медведев.

Азмун получил травму в концовке первого тайма. Тем не менее он был заменён уже на 47-й минуте.

Встреча прошла в Лионе на стадионе «Стад де Люмьер» и завершилась со счётом 1:1.

Ранее гендиректор «Зенита» заявил, что пенальти повлиял на исход матча с «Лионом».