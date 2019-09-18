Гендиректор «Зенита» заявил, что пенальти повлиял на исход матча с «Лионом»

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Генеральный директор петербургского футбольного клуба «Зенит» прокомментировал результат матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов с французским «Лионом».
Гендиректор «Зенита» заявил, что пенальти повлиял на исход матча с «Лионом»
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

«Первая встреча всегда особенная, при этом мы не играли в Лиге чемпионов четыре года. Сегодня в составе вышли новички, которые практически не выступали в официальных матчах сезона, Караваев и Осорио», — цитирует гендиректора ТАСС.

При этом он отметил, что команда достойно играла и ей удалось забить красивый мяч. По его словам, главным является тот факт, что команда боролась с таким серьёзным соперником, как «Лион», футболисты которого обладают хорошей скоростью и дриблингом.

«Был выбран правильный план на игру, ведь «Зенит» противостоял сопернику на выезде, если бы не пенальти, неизвестно, как бы закончилась эта игра», — сказал Медведев.

Встреча прошла в Лионе на стадионе «Стад де Люмьер» и завершилась со счётом 1:1.

Ранее форвард сине-бело-голубых Артём Дзюба заявил, что «Зенит» мог победить «Лион».

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