Новичок баскетбольного «Зенита» Айон рассказал о первых впечатлениях после переезда в Россию

Новичок баскетбольного «Зенита» Густаво Айон в беседе с «Известиями» рассказал о первых впечатлениях после переезда в Россию.

«Я много раз бывал в Москве, когда мы играли с ЦСКА, но всё, что я видел, — отели и арены, где проводились матчи. Сейчас же я живу в Санкт-Петербурге, и это удивительный по красоте город. Впечатлëн его архитектурой и очень хочу получше изучить Петербург и страну в целом», — заявил Айон.

По его словам, он знал практически всех тренеров «Зенита» и понимал, что это специалисты экстра-класса. Как отметил Айон, он также понимал возможности своих будущих партнёров, поскольку большинство из них выступали в чемпионате Испании.

Баскетболист добавил, что «Зенит» не был для него какой-то загадочной организацией.

Ранее президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко поделился впечатлениями от Кубка мира по баскетболу 2019 года в Китае.