Белорусская баскетболистка жёстко раскритиковала российский фильм

Баскетболистка сборной Белоруссии Анастасия Веремеенко поделилась впечатлениями от просмотра российского фильма «Движение вверх», который рассказывает о победе сборной СССР по баскетболу над США в финале Олимпийских игр 1972 года в Мюнхене.

«Была уверена, что буду сидеть в зрительском кресле и смотреть не отрываясь. Сопереживать, плакать, не знаю, испытывать уйму эмоций. А на деле получилось так, что я останавливала запись раз пять. По сути, просто заставила себя досмотреть фильм до конца», — цитирует спортсменку «Прессбол».

По её словам, она не понимает, зачем снимать подобное кино. Как она заявила, создатели картины раздавили её детские воспоминания о той победе советской команды. Она также назвала бредом кадр фильма, когда баскетболисты сборной СССР согласились за деньги играть на улице с афроамериканцами.

«Все игроки — спекулянты. Паулаускас — предатель, всё хотел куда-то свалить. Чиновники идиоты, Саша Белов странный, то на площадке падает с сердечным приступом, то лезет под штангу с каким-то невероятным весом. Понимаю, что сценарий писали люди, которые откровенно плохо разбираются в спорте. Но не до такой же степени», — добавила Веремеенко.

Ранее в Китае из-за баскетболиста Яо Мина обязали всех олимпийцев посмотреть российский фильм «Движение вверх».